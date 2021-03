Dove vedere Roma-Napoli alle 20.45 in TV e in LIVE streaming

Appuntamento con la Champions, stasera, per Roma e Napoli. All’Olimpico si gioca una partita fondamentale per determinare il ruolo delle due squadre nella corsa al quarto posto. Sono ancora tante le assenze pesanti per Fonseca, che nel big match di stasera è costretto a rinunciare, oltre a Mkhitaryan e Veretout, anche a Smalling che non ha recuperato dai propri problemi fisici: per tutti e tre appuntamento a dopo la sosta. Sorride invece Gattuso, che ritrova Lozano e Manolas ma non Petagna, ancora i box. Quando si gioca Roma-Napoli

Roma-Napoli si gioca domenica 21 marzo 2021 alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma. Ad arbitrare la gara sarà il signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Assistenti Peretti e Paganessi, Ayroldi è il IV Uomo. Al VAR designato Di Paolo, con Avar Cecconi.

Dove vedere Roma-Napoli in TV e streaming

Roma-Napoli sarà trasmessa in esclusiva e in diretta tv su Sky. La partita andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Sarà possibile assistere al match grazie al servizio streaming, tramite le piattaforme SkyGo e NowTV. In telecronaca la voce di Riccardo Trevisani, supportato al commento tecnico da Daniele Adani. Come sempre, Forzaroma.info fornirà la diretta testuale della partita sia sul sito che sui social, con aggiornamenti e foto in tempo reale.