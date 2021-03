Roma-Napoli, arbitra Di Bello come all’andata. Al Var Di Paolo

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 9ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A. Per Roma-Napoli ci sarà Marco Di Bello, curiosamente lo stesso direttore di gara dell’andata, quando finì 4-0 per i partenopei. In questa stagione è il quinto incrocio con il fischietto di Brindisi, che ha arbitrato i giallorossi pure nelle sfide contro Juventus (2-2), Atalanta (ko per 4-1) e Inter (2-2). Lo score generale con la Roma è di 13 vittorie, 4 pareggi e altrettante sconfitte.

Nell’attuale campionato, inoltre, Di Bello ha diretto entrambe le sfide del Napoli con l’Atalanta (vittoria per 4-1 all’andata, sconfitta per 4-2 al ritorno).

ROMA – NAPOLI h. 20.45

DI BELLO

PERETTI – PAGANESSI

IV: AYROLDI

VAR: DI PAOLO

AVAR: CECCONI

Queste le altre designazioni:

CROTONE – BOLOGNA Sabato 20/03 h. 15.00

FOURNEAU

BOTTEGONI – PAGNOTTA

IV: PEZZUTO

VAR: GIACOMELLI

AVAR: DE MEO

FIORENTINA – MILAN h. 18.00

GUIDA

PASSERI – ROSSI L.

IV: DI MARTINO

VAR: MASSA

AVAR: DI VUOLO

H. VERONA – ATALANTA h. 12.30

PAIRETTO

IMPERIALE – DI IORIO

IV: PASQUA

VAR: MANGANIELLO

AVAR: MELI

INTER – SASSUOLO Sabato 20/03 h. 20.45

FABBRI

MONDIN – BACCINI

IV: AURELIANO

VAR: LA PENNA

AVAR: LONGO

JUVENTUS – BENEVENTO h. 15.00

ABISSO

GIALLATINI – LO CICERO

IV: GIUA

VAR: BANTI

AVAR: VIVENZI

PARMA – GENOA Venerdì 19/03 h. 20.45

DOVERI

LIBERTI – TARDINO

IV: CALVARESE

VAR: MAZZOLENI

AVAR: COSTANZO

SAMPDORIA – TORINO h. 15.00

ORSATO

PRETI – FIORITO

IV: MARINI

VAR: IRRATI

AVAR: RANGHETTI

SPEZIA – CAGLIARI Sabato 20/03 h. 18.00

MARIANI

DEL GIOVANE – FIORE

IV: MARINELLI

VAR: VALERI

AVAR: VALERIANI

UDINESE – LAZIO h. 15.00

MARESCA

CARBONE – MASTRODONATO

IV: PICCININI

VAR: NASCA

AVAR: TOLFO