Roma, Mou accontentato: con il Trabzonspor l’inno si canta con la squadra in campo

Se Mourinho chiede, allora si fa. E così è stato per l'inno. Lo Special One aveva proposto di far sentire il calore del pubblico mentre cantava Roma, Roma, Roma con la squadra in campo e contro il Trabzonspor le sue proposte sono state attuate. Non essendoci una musica dedicata ancora alla Conference League, il portoghese è stato accontentato e così i giocatori hanno potuto godersi le bandiere al vento e le sciarpe tra le mani dei quasi 30.000 tifosi venuti all'Olimpico a sostenere la Roma. Anche Mourinho non si è trattenuto e in panchina ha cantato l'inno.