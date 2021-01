Roma, morto Fabio Enzo: suo il gol vittoria nel derby del 1966

Lutto nel mondo giallorosso. La Roma infatti piange per la scomparsa a 74 anni di Fabio Enzo, storico attaccante degli anni sessanta che decise con un colpo di teste celeberrimo il derby del 23 ottobre del 1966. “<<Un tuo gol che decide il derby è qualcosa che non si può descrivere>> L’AS Roma piange la scomparsa di Fabio Enzo, attaccante giallorosso per tre stagioni negli Anni 60, e si stringe al dolore dei suoi familiari“, questo il messaggio del club che ha voluto ricordare così l’ex calciatore nato a Cavallino, in provincia di Lecce. Una carriera iniziata prima a Venezia e Salerno, prima dello sbarco nella Capitale dove divenne famoso proprio per la rete nella stracittadina, alla sua terza presenza assoluta in Serie A a soli vent’anni. La stagione precedente Enzo aveva militato nelle Tevere Roma e, dopo aver fatto benissimo a livello giovanile dando spettacolo al famoso torneo di Viareggio, venne notato e portato a giocare nella Roma, dove rimase per circa due stagioni collezionando sei presenze e otto gol.