La famiglia Friedkin è arrivata a Roma. Il presidente Dan, il vicepresidente Ryan e Corbin sono sbarcati poco fa a Ciampino e i prossimi giorni saranno dunque cruciali per definire il futuro della Roma. Ad iniziare dalle strategie di mercato per la sessione invernale di gennaio, ormai alle porte. Da oggi, dunque, iniziano quelli che potremmo definire gli Stati Generali della Roma, con una serie di riunioni attese nei prossimi giorni a Trigoria e che dovrebbero dare il senso di tante cose. Intanto, però, Gasperini pensa al campo: alle 18 all'Olimpico arriva il Monza dell'ex Juric. E in tribuna ci sarà anche la famiglia Friedkin al gran completo. Poi via ai lavori da scrivania, a partire dal calciomercato. “Finora non c’è stata alcuna interlocuzione di mercato, se non tra me e D’Amico”, aveva dichiarato Gasperini la settimana scorsa. Il tecnico vuole un paio di pedine, l'ormai famoso trequartista o esterno sinistro di piede destro e anche un laterale di centrocampo che gli permetta di riportare Wesley a destra. D’Amico e la società, compreso il CEO Galantic, dovranno però capire proprio con la proprietà americana come procedere. Perché uno dei tanti temi sul tavolo sarà il FFP, vale a dire la situazione finanziaria della Roma rispetto al settlement agreement chiuso con l’Uefa. Di certo a gennaio il club giallorosso difficilmente potrà fare investimenti importanti, andando invece a caccia di un paio di operazioni alla Malen. Tra i temi anche l'ipotesi rinnovo per Gasperini, il cui contratto è attualmente in scadenza nel 2028 ma il cui lavoro più che positivo potrebbe portare fin da subito a un prolungamento. E poi lo stadio a Pietralata, con la presentazione del progetto esecutivo sulla base delle prescrizioni presentate dai vari enti nelle scorse settimane e del cronoprogramma definitivo. Insomma, per Ryan c'è tanto lavoro da fare.