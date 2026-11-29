Gasperini e il siparietto sul futuro di Dybala alla Roma: "Che altre squadre ci sono?"

Paulo Dybala va verso la panchina per Roma-Monza. Nel match della tredicesima giornata in programma alle 18 all'Olimpico, infatti, Gian Piero Gasperini va verso l'esclusione della Joya dall'undici titolare giallorosso. Sarebbe la seconda volta consecutiva per il numero 21, già a sorpresa inizialmente in panchina martedì al Parco dei Principi. Contro il Psg Paulo è entrato al 63', propiziando anche il rigore conquistato da Soulé e trasformato da Malen al 78'. Una mezz'ora in Champions League a Parigi, nonostante il giorno precedente avesse preso parte alla consueta conferenza stampa pre-gara, che sembrava assicurarne la titolarità contro i brianzoli dell'ex Juric. Ma, salvo sorprese, non sarà così. Anche oggi Dybala viaggia verso un ingresso dalla panchina, con Soulé e Mora a completare il tandem di trequartisti a supporto di Malen. La Joya insegue un gol che manca ormai da oltre dieci mesi, precisamente dal 18 gennaio contro il Torino. Proprio il Monza, curiosamente, rappresenta il bersaglio preferito di Paulo con la maglia della Roma (3 gol segnati ai brianzoli), nonché la squadra contro cui si sbloccò per la prima volta all’Olimpico con una doppietta il 30 agosto 2022.