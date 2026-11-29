La Roma brilla in campo come collettivo, ma anche le prestazioni dei singoli stanno attirando le attenzioni di top-club esteri. E così due laterali di Gasperini avrebbero cominciato a ricevere attestati di stima da parte dell'Arsenal. I Gunners di Arteta sono alla ricerca di un nuovo terzino destro e, oltre a Fresneda dello Sporting (accostato alla Roma la scorsa estate), anche Wesley e Lulli starebbero impressionando gli osservatori del club londinese. Secondo TeamTalk, anche Collins dell'Eintracht Francoforte sarebbe un possibile rinforzo gradito dal tecnico spagnolo. La forma smagliante di White in questa stagione, però, non costringerebbe l'Arsenal ad intervenire subito sul mercato.