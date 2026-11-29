Luca Toni, ex attaccante con un passato anche alla Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport direttamente da Dubai, dopo la sconfitta in finale contro Candela nel World Legends Padel Tour. Di seguito le sue parole: "Malen sta facendo cose straordinarie, è in fiducia. Secondo me la Roma è la squadra perfetta per lui, Soulé e Dybala sono molto bravi con i passaggi filtranti. Lui con lo stop riesce subito a calciare in porta. Malen è molto bravo, ma dietro c'è una squadra che va a mille. Contro il Psg è stata fatta una partita bellissima, rischiando anche di vincere".