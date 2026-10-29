Dopo la sosta arriva il Monza di Juric e Baldissoni. Da oggi sono ufficialmente in vendita i biglietti per la sfida tra le mura amiche contro il club brianzolo. L'appuntamento è fissato per domenica 29 novembre alle ore 18:00. I tifosi interessati ad assicurarsi un posto allo stadio possono già acquistare i tagliandi attraverso i canali di vendita ufficiali e la piattaforma di ticketing dedicata. Il club invita tutti i sostenitori ad affrettarsi per accaparrarsi i posti migliori e far sentire tutto il calore delle grandi occasioni.