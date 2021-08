Roma, Mkhitaryan in rete da 5 partite consecutive in Serie A

Il numero 77, autore della rete del vantaggio contro la Fiorentina, inizia il suo campionato nel segno del gol

Tramite il proprio account Twitter, la Roma condivide una statistica riguardante Henrik Mkhitaryan, autore della rete del vantaggio contro la Fiorentina (partita terminata con il punteggio di 3 a 1 per la squadra di Mourinho). L'armeno va in gol da 5 presenze consecutive in SerieA. Nella scorsa stagione il numero 77 giallorosso ha messo a segno 13 reti in campionato e l'avvio di questa stagione sembra già promettere bene. L'ultimo giocatore a segnare almeno una rete in 5 partite di fila in Serie A con la maglia della Roma è stato Erik Lamela nel 2016.