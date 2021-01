Roma, Mkhitaryan e Karsdorp la miglior coppia di uomini assist del campionato

Insieme a Villar, sono probabilmente i veri protagonisti inaspettati di questa prima parte di stagione della Roma. Rick Karsdorp ed Henrikh Mkhitaryan stanno facendo la differenza a suon di prestazioni positive. Finora non avevano reso al massimo del potenziale a causa dei tanti problemi fisici, ma in questo campionato hanno cambiato il volto della squadra di Fonseca, che gli ha dato fiducia. E loro lo hanno ripagato confezionando in coppia dieci assist. Nessun altro duo in Serie A è riuscito a fare meglio. Mertens-Zielinski per il Napoli e Calhanoglu-Leao per il Milan ne hanno totalizzati 9, mentre la coppia Morata-Chiesa nella Juve è arrivata a otto.

L’armeno ha fatto sei assist in Serie A, santificati anche da sette reti. L’ex Arsenal ha di fatto messo la firma su tredici gol, più di un terzo delle reti segnate dai giallorossi in campionato (32). Sono quattro invece gli assist dell’olandese, tre dei quali trasformati in gol da Dzeko. Il feeling in campo tra i due è sempre più evidente. “Mettila sul primo palo” ha detto il numero 9 al terzino contro la Sampdoria. Detto-fatto, e gol vittoria confezionato. Proprio il capitano, insieme a Pellegrini, in estate ha convinto Karsdorp a restare nella capitale per rilanciarsi. Col senno di poi, davvero la scelta perfetta.