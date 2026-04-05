Roma, missione rientro per Wesley e Koné: nel mirino il match contro l’Atalanta

La Roma che questa sera scenderà in campo a San Siro per il big-match contro l'Inter sarà orfana di due pilastri di questa stagione del calibro di Wesley e Koné. L'esterno brasiliano la scorsa settimana in Nazionale ha riportato una lesione miotendinea al bicipite femorale destro, mentre il centrocampista francese a fine marzo ha rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Per entrambi i tempi di recupero erano stimati in un mese, ma sia Wesley sia Koné potrebbero tornare a disposizione di Gasperini in anticipo. A confermarlo lo stesso tecnico giallorosso ieri, nella conferenza pre-gara: "Stanno meglio rispetto alle diagnosi iniziali". Come riportato da Il Corriere della Sera, l'esterno brasiliano e il centrocampista transalpino saranno probabilmente a disposizione già dalla gara con l'Atalanta del 18 aprile. Un'ottima notizia per la Roma in vista dell'importante rush finale di campionato, con 8 partite (a cominciare da stasera) in cui sarà necessario massimizzare risultati ed energie per raggiungere l'obiettivo quarto posto.