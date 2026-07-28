Stadio Roma, Rocca: "Abbiamo cercato di contemperare le esigenze, siamo soddisfatti"

Novità nel settore giovanile giallorosso, Mirko Manfré è il volto nuovo. Questo il comunicato ufficiale del club: "L'AS Roma comunica che Mirko Manfrè è il nuovo Responsabile dell'attività di base del settore giovanile giallorosso. Questi gli allenatori scelti per ciascuna categoria. Under 14: Valerio D'Andrea, Under 13: Alessio Cervelli, Under 12: Massimiliano Darretta, Under 11: Luca Santucci, Under 10: Antonello Mattei". Una rivoluzione totale a Trigoria dopo l'addio di Bruno Conti e Alberto De Rossi e l'arrivo di Margiotta come responsabile del Settore Giovanile. La guida della Primavera, invece, è stata affidata a Mattia Scala.