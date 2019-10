Minuto 77 del secondo tempo di Roma-Milan. Si accascia Spinazzola e subito sanitari in campo per soccorrere l’esterno giallorosso. L’ex Juventus è costretto a uscire a causa di un problema accusato all’inguine destro e, al suo posto, fa il suo debutto ufficiale in Serie A Mert Cetin, preferito nell’occasione da Fonseca sia a Florenzi sia a Santon. E’ la prima presenza in assoluto per il difensore centrale arrivato in estate dai turchi del Genclerbirligi.