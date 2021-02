Roma-Milan, Fonseca a colloquio con Maldini durante il riscaldamento – FOTO

Paulo Fonseca e Paolo Maldini si sono fermati a parlare qualche minuto prima del fischio d’inizio di Roma-Milan. Il tecnico giallorosso e il dirigente rossonero hanno discusso amichevolmente durante il riscaldamento delle due squadre. I giallorossi scendono in campo con la voglia di vincere un big match, mentre il Milan spera di uscire con un risultato positivo per scacciare via la crisi e restare saldamente al secondo posto in classifica. Una partita fondamentale per entrambe, da non sbagliare.