Roma-Milan, ecco Guida: bilancio positivo, ma le ultime tre sono sconfitte

Sarà Marco Guida di Torre Annunziata a dirigere la gara tra Roma e Milan in programma domenica sera alle 20.45 allo Stadio Olimpico. Il fischietto campano sarà coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Longo, con Piccinini designato come quarto uomo, mentre in Var room ci saranno Irrati e Cecconi.

Bilancio positivo nelle direzioni di Guida ai giallorossi, con quella di domenica che sarà la prima stagionale. In 21 precedenti da registrare 9 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, come le ultime tre quando la Roma infatti ha capitolato contro Juventus, Bologna e Udinese. La partita contro i friulani, risalente allo scorso luglio,è stata l’ultima sconfitta casalinga (0-2) incassata dalla squadra di Fonseca. Un solo precedente nelle sfide tra Roma e Milan: il 31 agosto del 2018 al Meazza i rossoneri si imposero 2 a 1 grazie alla rete allo scadere di Patrick Cutrone.