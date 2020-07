Roma, mercoledì la partenza per Torino: la squadra resterà in Piemonte fino al match con la Juve

Mercoledì mattina la Roma partirà da Fiumicino per la trasferta che la vedrà impegnata la sera stessa contro il Torino. Penultima gara che potrebbe dare, in caso di vittoria, la matematica certezza del quinto posto ai giallorossi. La squadra, però, dopo la sfida con i Granata non tornerà come di consueto nella Capitale, ma si fermerà nella città piemontese visto l’impegno di domenica in programma con la Juventus all’Allianz Stadium. Gara che potrebbe essere anticipata al sabato per dare più tempo di riposo alle squadre impegnate in Europa la settimana successiva.