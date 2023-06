Roma, Matic torna sulla finale: “Abbiamo dato tutto lottando fino alla fine”

Nemanja Matic è stato uno dei migliori in campo nella finale di Budapest ma la sua prestazione non è bastata alla Roma per portare a casa l'Europa League. Il centrocampista serbo nel day after, ha voluto mandare un messaggio alla squadra e ai tifosi attraverso i propri profili social: "Abbiamo dato tutto, abbiamo lottato fino alla fine. Alla fine ha deciso la lotteria. Ho indossato questa maglia con orgoglio, grazie giallorossi per tutto l'amore che mi avete dato". Queste le parole di Matic uscito dalla Puskas Arena con i crampi dopo l'ennesima gigantesca partita della sua stagione.