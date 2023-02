Roma, Matic appende la figurina di Dybala sull’armadietto: “Questo ragazzo come me”

Dopo la vittoria contro il Verona, Matic scherza sui social con Dybala. Prima lo sfottò sull'aereo per le partite perse dall'attaccante a Fifa, poi il post ironico dopo la doppietta dell'argentino contro la Fiorentina. Oggi in una storia il centrocampista giallorosso ha pubblicato una foto della sua postazione nello spogliatoio con appeso un poster della Joya. I due giocatori hanno una bell'amicizia che li lega, confermata anche dalla una cena insieme con le rispettive compagne in un noto ristorante di Roma. Ieri Paulo è rimasto a casa per recuperare al meglio da un affaticamento muscolare accusato contro il Salisburgo. Il compagno di squadra ha voluto fargli sentire la sua vicinanza appendendo la gigantografia della sua figurina Panini sul proprio armadietto. Nella didascalia ha scritto: "Questo ragazzo come me".