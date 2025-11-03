Roma, infortunio Dybala: martedì gli esami. Calciomercato, occhi su El Mala e Arevalo

Una sconfitta pesante in casa del Milan, soprattutto perché si è chiusa con il rigore sbagliato e l'infortunio di Paulo Dybala. L'argentino svolgerà domani gli esami strumentali per verificare l'entità del problema al flessore della coscia sinistra. Sicuramente sarà a disposizione almeno dopo la sosta, ma molto dipenderà dal grado della lesione. Intanto, in serata sono arrivate le parole di Luca Di Bartolomei - figlio di Agostino - che ha voluto rincuorare la Joya con un messaggio che viene dritto dal cuore: "Ciao Paulo Dybala lasciatelo dire da una famiglia che di rigori ne sa qualcosa; non ti angustiare più del dovuto. Un giocatore si vede dal coraggio. E riprenditi presto". Dopo il match, è intervenuto anche l'ex portiere Luca Marchegiani che ha svelato segreto di Maignan che lo ha portato a parare il rigore di Dybala: "Il preparatore dei portieri del Milan è Claudio Filippi. Io l’ho avuto al Chievo ed è stato l’anno in cui ho parato cinque rigori consecutivi. Lui aveva un modo di prepararmi all’avversario particolare... Non so se è ancora lo stesso, ma mi istruiva bene. Avevo buone probabilità di sapere dove avrebbe calciato. Non solo vedendoli, ma anche capendo il momento della partita...".