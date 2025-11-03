Una sconfitta pesante in casa del Milan, soprattutto perché si è chiusa con il rigore sbagliato e l'infortunio di Paulo Dybala. L'argentino svolgerà domani gli esami strumentali per verificare l'entità del problema al flessore della coscia sinistra. Sicuramente sarà a disposizione almeno dopo la sosta, ma molto dipenderà dal grado della lesione. Intanto, in serata sono arrivate le parole di Luca Di Bartolomei - figlio di Agostino - che ha voluto rincuorare la Joya con un messaggio che viene dritto dal cuore: "Ciao Paulo Dybala lasciatelo dire da una famiglia che di rigori ne sa qualcosa; non ti angustiare più del dovuto. Un giocatore si vede dal coraggio. E riprenditi presto". Dopo il match, è intervenuto anche l'ex portiere Luca Marchegiani che ha svelato segreto di Maignan che lo ha portato a parare il rigore di Dybala: "Il preparatore dei portieri del Milan è Claudio Filippi. Io l’ho avuto al Chievo ed è stato l’anno in cui ho parato cinque rigori consecutivi. Lui aveva un modo di prepararmi all’avversario particolare... Non so se è ancora lo stesso, ma mi istruiva bene. Avevo buone probabilità di sapere dove avrebbe calciato. Non solo vedendoli, ma anche capendo il momento della partita...".
forzaroma news as roma Roma, infortunio Dybala: martedì gli esami. Calciomercato, occhi su El Mala e Arevalo
news as roma
Roma, infortunio Dybala: martedì gli esami. Calciomercato, occhi su El Mala e Arevalo
Da tenere d'occhio anche la situazione legata a Joshua Zirkzee - che vuole tornare in Serie A - e ad Endrick che è in uscita dal Real Madrid