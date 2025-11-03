Marchegiani sul rigore sbagliato da Dybala: “Ecco come Maignan è riuscito a pararlo”

Luca Marchegiani, ex portiere di Chievo e Lazio, ha parlato durante Sky Calcio Club del rigore sbagliato da Dybala nel finale di Milan-Roma. La parata di Maignan è stata decisiva per la vittoria dei rossoneri che hanno raggiunto in classifica i giallorossi. Marchegiani ha spiegato il segreto del portiere francese che lo ha portato al bel gesto tecnico. Ecco le sue parole: "Il preparatore dei portieri del Milan è Claudio Filippi. Io l’ho avuto al Chievo ed è stato l’anno in cui ho parato cinque rigori consecutivi - ha raccontato a Sky -. Lui aveva un modo di prepararmi all’avversario particolare... Non so se è ancora lo stesso, ma mi istruiva bene. Avevo buone probabilità di sapere dove avrebbe calciato. Non solo vedendoli, ma anche capendo il momento della partita, piuttosto che il risultato. Una serie di cose in base al tiratore, come la rincorsa che prendeva, non è solo intuito del portiere. C’è uno studio dietro e una preparazione finalizzata a individuare da che parte tireranno. Poi i portieri di oggi, se individuano la parte, arrivano…".