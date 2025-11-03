Dybala, rinviati a domani gli esami: sospetta lesione al flessore sinistro

Ancora attesa. Paulo Dybala svolgerà domani gli esami strumentali per verificare l'entità del problema muscolare al flessore della coscia sinistra avvertito dopo aver sbagliato il rigore contro il Milan. L'argentino non ci sarà sicuramente con Rangers e Udinese, l'obiettivo è averlo a disposizione dopo la sosta ma molto dipenderà dal grado di lesione accusato dal giocatore che è al 19° stop muscolare da quando è nella capitale.