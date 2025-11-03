Forzaroma.info
Dybala, rinviati a domani gli esami: sospetta lesione al flessore sinistro

L'argentino rientrerà dopo la sosta, ma è da capire l'entità dello stop muscolare
Ancora attesa. Paulo Dybala svolgerà domani gli esami strumentali per verificare l'entità del problema muscolare al flessore della coscia sinistra avvertito dopo aver sbagliato il rigore contro il Milan. L'argentino non ci sarà sicuramente con Rangers e Udinese, l'obiettivo è averlo a disposizione dopo la sosta ma molto dipenderà dal grado di lesione accusato dal giocatore che è al 19° stop muscolare da quando è nella capitale.

