Luca Di Bartolomei rincuora Dybala dopo il rigore: “Ciao Paulo, lasciatelo dire…”

Quella di ieri è stata una serata amara, per il risultato deludente ma soprattutto per il rigore parato da Maignan o e l'infortunio di Paulo Dybala. L'argentino ha sbagliato il primo rigore con la maglia della Roma (era a quota 18 su 18) e si è fatto male calciando. Pochi minuti fa, sui social, Luca Di Bartolomei - figlio di Agostino, storico capitano giallorosso - ha voluto consolare Paulo con un messaggio che viene dritto dal cuore e in cui si legge: "Ciao Paulo Dybala lasciatelo dire da una famiglia che di rigori ne sa qualcosa; non ti angustiare più del dovuto. Un giocatore si vede dal coraggio. E riprenditi presto". Il riferimento, ovviamente è a quel maledetto rigore (segnato ma comunque inutile) di Agostino nella finale di Coppa dei Campioni del 1984 contro il Liverpool.