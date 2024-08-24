Mentre l'ambiente romanista ha ripreso entusiasmo in seguito alla scelta di Paulo Dybala di restare e rifiutare il trasferimento in Arabia Saudita, a Trigoria non tutti sorridono. Sono tanti i tifosi che continuano a mandare messaggi alla società sotto forma di manifesti e scritte per chiedere di ritornare ad usare il vecchio simbolo del club. Dopo aver tappezzato la città anche a luglio con la scritta "La nostra è una fede, ridateci lo stemma", stavolta a Trigoria è stato anche scritto "La tradizione è sacra" accanto ai tanti manifesti appesi. Il logo introdotto da Pallotta nel 2013 crea polemiche da ormai oltre 10 anni.