Roma-Manchester United, infortuni per Smalling e Bruno Peres

Ennesimo stop per il difensore inglese. Anche il brasiliano ha accusato un problema muscolare

La questione infortuni per la Roma continua ad assumere contorni sempre più drammatici. E' arrivato l'ennesimo problema muscolare di questa stagione per i giallorossi: contro il Manchester United a dare forfait al minuto 29 è stato Smalling, che ha accusato un risentimento ed è stato costretto ad abbandonare il campo. L'inglese si è subito accasciato a terra, senza neanche provare a riprendere il gioco. Al suo posto Fonseca ha lanciato in campo il giovane della Primavera Darboe, con Mancini che ha ripreso il proprio posto in retroguardia. per il centrale inglese è l'ennesimo guaio fisico di una stagione tormentata. Nel corso della gara ha accusato un risentimento muscolare anche Bruno Peres: il brasiliano è stato costretto ad uscire, al suo posto dentro Santon.