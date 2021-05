Roma-Manchester, Mancini richiama Ibanez dopo gli errori in marcatura su Cavani

Il difensore giallorosso ha parlato col suo compagno di squadra per due chiusure non perfette, ma non è bastato: l'uruguagio pochi minuti dopo ha trovato il gol

Attimi di nervosismo nella retroguardia giallorossa durante Roma-Manchester United. Prima della mezz'ora Gianluca Mancini ha infatti richiamato Roger Ibanez, dicendogli di stare più attento in marcatura su Cavani e di stringere meglio sull'attaccante uruguaiano, già pericoloso per due volte dalle parti di Mirante. Qualche problema di comunicazione anche tra lo stesso Ibanez e Smalling, prima dell'ennesimo infortunio dell'inglese, sostituito dal giovane Darboe (dopo il cambio, Mancini è arretrato sulla linea difensiva al posto del numero sei). Proprio da un errore di Ibanez, successivamente, è nato il gol di Cavani al 40', col brasiliano che non è riuscito a mettere in fuorigioco l'attaccante. Anche in quest'occasione Mancini ha sottolineato lo sbaglio al compagno di reparto.