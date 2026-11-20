Gasperini: "Dybala e Soulé possono giocare insieme. È una forza averli, non un problema"

Donyell Malen è carico. Lui, come tutta la Roma che domani tornerà in campo contro il Parma dopo la sosta per le Nazionali di novembre. Bobby si è messo alle spalle gioie e dolori con l'Olanda di Xavi in Nations League, vivendo da assoluto protagonista il 7-0 rifilato alla Grecia (un gol e due assist per l'attaccante giallorosso) ma non riuscendo a pungere nel 5-0 subito per mano della Germania. "Pausa breve, ritorno al lavoro", il post pubblicato su Instagram con cui Malen ha suonato la carica in vista del ritorno della Serie A, condividendo alcune foto delle ultime settimane. Tra cui anche l'esultanza all'Old Trafford per il momentaneo 2-0 giallorosso contro il Manchester United in Champions League. Il numero 14 della Roma è pronto a partire dal 1' a Tardini, nel match della dodicesima giornata di campionato in programma domani alle 18. Al suo fianco, con ogni probabilità, tornerà Dybala, con Mora in vantaggio su Soulé per completare il terzetto offensivo.