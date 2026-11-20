L'Italia U17 rifila sei gol ai pari età della Giamaica all'esordio nel girone al Mondiale di categoria attualmente in corso in Qatar. Tutto facile per la Nazionale di Franceschini, che dopo 15' era già avanti 2-0 grazie alla doppietta di Croci. Poi il tris di Perillo e l'autorete di Nolan a chiudere il poker azzurro all'intervallo. Nella ripresa sale in cattedra la Roma, o meglio chi la sta rappresentando con la maglia dell'Italia: Gioele Giammattei. Il centrocampista classe 2009, 8 presenze con 1 gol e 2 assist quest'anno in Primavera, ha calato la 'manita' con una rovesciata da urlo nel cuore dell'area di rigore. Del neoentrato Corigliano la firma per il definitivo 6-0. Già campioni d'Europa e terzi nell'ultimo Mondiale, gli Azzurrini torneranno in campo lunedì alle 15.30 contro la Costa d'Avorio per la seconda giornata del girone.

ITALIA U17 (4-3-3): Galliera; Bonifazi, Donato, Diallo, Albini (46' Del Fabro); Gasparello (64' Olivieri), Okon (46' Cassano), Giammattei; Landi, Perillo (46' Fugazzola), Croci (77' Corigliano). Ct Franceschini

GIAMAICA U17 (4-4-2): White; Robinson, Henry (69' Kelly), Edwards (81' Bradshaw), Bennett (29' Hayles); Burgher (69' Foster), McCarthy, K. Brown, Lyle (81' Banton); K. Brown, Nolan. Ct Downswell

Gol: 7' e 15' Croci, 34' Perillo, 43' aut. Nolan, 56' Giammattei, 78' Corigliano

Ammoniti: Albini (I), K. Brown (G)