Roma, Malen inarrestabile: 10 gol in 12 partite in Serie A, è già sul podio marcatori

Un aniMalen inarrestabile. Questo è stato ieri sera l'attaccante olandese, che ha deciso il match contro il Pisa con una tripletta d'autore in 50'. La prima marcatura da tre reti della stagione in Serie A e il suo primo pallone portato a casa in carriera. Ma non solo, perché i dati raccontano di un Malen incontenibile: 3 tiri, 3 tiri in porta, 3 gol. Numeri strabilianti per il numero 14 giallorosso, che grazie alla tripletta di ieri ha raggiunto quota 10 reti in Serie A (11 quelli nella Capitale, considerando anche quello contro il Bologna in Europa) in appena 12 gare di campionato: una rete ogni 97', poco meno di una a partita. Uno score impressionante che lo fanno balzare al terzo posto della classifica cannonieri di Serie A raggiungendo Nico Paz, Davis, Hojlund e Yildiz. Solo Douvikas (11) e Lautaro (16) hanno fatto meglio dell'olandese: tutti loro, però, sono in Italia da inizio stagione, mentre Malen è arrivato solo a metà gennaio. E ora l'ex Aston Villa non ha alcuna intenzione di fermarsi: "E' bellissimo essere in una squadra così, fiero di essere paragonato a Batistuta", le sue parole nel post-gara dell'Olimpico. Gasp sorride: "Il ruolo è stato un fattore determinante per convincere Malen nel venire a Roma, voleva giocare lì e faticava a trovare squadre dove lo impiegavano in quel modo. Questa è stata sicuramente una motivazione forte ed è andata bene ed entrambi, soprattutto per merito suo".