Sono le ore della verità. Per la Roma, per il Marsiglia e soprattutto per Mason Greenwood. La lunga telenovela di mercato potrebbe essere arrivata al bivio decisivo: nelle prossime 48 ore si capira se 1l club giallorosso riuscirà finalmente ad affondare il colpo oppure se dovrà fare i conti con il sorpasso della concorrenza e cambi di obiettivi. Oggi il Marsiglia riaprirà le porte della Commanderie per il raduno estivo. Il nuovo allenatore - scrive Jacopo Aliprandi su Il Corriere dello Sport - Bruno Genesio ha convocato anche Greenwood. una scelta che rappresenta soprattutto un segnale verso l'esterno. L'OM, infatti, non vuole dare l'impressione di voler svendere il suo gioiello. Resta da capire quale sarà la risposta del giocatore. l'ipotesi più probabile è che Greenwood si presenti regolarmente agli allenamenti, pur con la mente già rivolta alla prossima destinazione. Ed è proprio qui che entra in scena la Roma. A Trigoria sanno che non c'è più tempo da perdere. La proposta ufficiale deve arrivare in fretta. libera della proprietà. Il direttore sportivo D'Amico, nel corso delle continue call con Gasp e Ryan Friedkin, ha illustrato nel minimi dettagli il piano per arrivare all'attaccante. L'offerta è pronta: 45 milioni di euro per rompere gli indugi e sedersi ufficialmente al tavolo con il Marsiglia.