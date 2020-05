Roma, Malagò: “Il coronavirus ha ostacolato le trattative tra Friedkin e Pallotta”

“Non lo so se la trattativa per l’acquisto della Roma tra Pallotta e Friedkin sia terminata, sicuramente il Coronavirus non ha aiutato. Questo è poco ma sicuro”. Sono le parole del presidente del Coni Giovanni Malagò, che a Radio Incontro Olympia ha poi parlato della ripresa del campionato: “Se c’è egoismo da parte di tutti i presidenti dei Serie A sul fatto di voler giocare o no? Si, tutti hanno in qualche modo un condizionamento da una posizione di classifica, non mi sento di dire che ci sono buoni e cattivi. Questo forse è nella natura umana che ci possono essere delle spinte, in virtù anche del fatto che nel momento in cui si è fermato tutto uno era ad un punto dalla retrocessione o dallo scudetto”.