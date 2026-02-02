Roma mai sola in trasferta: invasione a Udine nonostante la chiusura del settore ospiti

Gli scontri sull'A1 tra tifosi della Roma e della Fiorentina hanno portato alla chiusura dei settori ospiti fino alla fine della stagione. Vendita vietata ai residenti nella regione Lazio, ma la Roma ad Udine non è stata lasciata sola. Le due tifoserie sono legate da una profonda amicizia e il club bianconero ha deciso di accogliere i tanti tifosi giallorossi che abitano al Nord Italia nella Curva Sud. Sono oltre 1500 (presenti anche in tribuna) e alcuni sono stati ospitati anche nel settore più caldo del tifo friulano. E proprio in Nord è stato esposto uno striscione: "Trasferte libere per l'amico romano".