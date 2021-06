Roma, lo Stadio Olimpico riaprirà da settembre nei giorni senza partite

Importanti novità per il complesso che ospita i giallorossi. Prevista anche l'apertura di un museo

Importanti novità sulla riapertura dello Stadio Olimpico. Il complesso, da settembre e nei giorni in cui non ci saranno partite di Roma e Lazio, sarà aperto al pubblico. È prevista anche l'apertura di un Museo che racconterà la storia dello Stadio, della Nazionale e dei due Club romani. Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla sinergia fra Roma, Lazio e FIGC, nell'ottica di riapertura graduale dello stadio anche per le partite delle due squadre. La notizia è stata riportata dal giornalista Rai Marco Mazzocchi, attraverso il suo profilo Twitter. Nel frattempo lo Stadio Olimpico tornerà ad ospitare i tifosi in occasione del match di apertura fra Italia e Turchia, in programma l'11 giugno. La capienza sarà del 25% ma i tifosi della squadra avversaria provenienti dalla Turchia non potranno presenziare in quanto attualmente nel nostro Paese è vietato l'ingresso per tutti i cittadini al di fuori dell'area Schengen.