Roma, l’infermiere con il 22 di Zaniolo: “Tifate per noi. Faremo un gol contro il Coronavirus” – FOTO

Anche nel momento più difficile della giornata, quando c’è da combattere la battaglia più dura, quella in corsia contro il Covid19, la Roma c’è sempre. Soprattutto per gli appassionati romanisti. Su Instagram infatti un infermiere tifoso giallorosso ha pubblicato una foto con la protezione speciale anti Coronavirus, modificata con il numero 22 e il nome di Nicolò Zaniolo. Il tutto accompagnato da un messaggio toccante: “Senza mai abbassare la guardia cerchiamo di sdrammatizzare. Ho sempre visto i calciatori della mia squadra giocare le partite e io a fare il tifo per loro. Ora è il vostro turno fare il tifo per noi, e a noi il compito di fare goal contro il coronavirus“.