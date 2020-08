Roma, l’incontro Dzeko-Fienga slitta a domani

Slitta a domani l’incontro previsto per oggi tra il CEO della Roma, Guido Fienga ed Edin Dzeko. Secondo quanto riporta Sky Sport, il centravanti bosniaco corteggiato da Juventus e Inter dovrà comunicare le intenzioni sul suo futuro, se rimanere o lasciare il club. Il bomber di Sarajevo ha un ingaggio pesante che grava sui conti del club, circa 7,5 milioni a stagione, ma lui si trova bene alla Roma e nella città. Nel caso in cui dovesse dare l’ok per continuare la sua carriera in giallorosso, la Roma non aprirebbe le porte ai bianconeri. In caso contrario potrebbero iniziare le trattative per la sua cessione.