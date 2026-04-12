Roma, l’ex Zappacosta lancia la sfida: “Andiamo all’Olimpico per vincere”

Infortuni e poco altro: l'esperienza di Zappacosta alla Roma non è stata delle più memorabili. L'esterno, poi, ha trovato maggior fortuna all'Atalanta: ora è un perno fisso del sistema di gioco di Palladino. Ieri, la dea ha subito una brutta sconfitta contro la Juve. Ma il risultato negativo non ha intaccato l'umore dei giocatori che pensano già alla prossima sfida. Tra questi, lo stesso Zappacosta, che ai microfoni di Dazn ha parlato così: "Dobbiamo pensare a noi stessi. Ben vengano gli scontri diretti contro la Roma e Lazio. Abbiamo voglia di confrontarci con queste grandi squadre". L'ex Chelsea, ha inoltre lanciato un guanto di sfida ai giallorossi: "Noi non ci poniamo dei limiti. Abbiamo ancora tanti punti a disposizione. Andremo a Roma per vincerla e daremo tutto fino alla fine".