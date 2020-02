Roma-Lecce, sconto del 50% per chi acquista online un biglietto per il Gent

Offerta della Roma per i tifosi. Come comunicato dal club, chi acquisterà online un biglietto per Roma-Gent (20 febbraio alle 21) avrà diritto a uno sconto del 50% sul tagliando per la partita di campionato contro il Lecce, in programma sempre all’Olimpico domenica 23 febbraio alle 18. Ecco le informazioni della Roma.

“Acquistando online i biglietti per la gara di Europa League AS Roma – KAA Gent, riceverai un codice sconto del 50% sull’acquisto online di biglietti per AS Roma – Lecce.

Ogni tifoso potrà acquistare un massimo di 4 tagliandi e riceverà un codice promozionale da poter utilizzare per AS Roma – Lecce in specifici settori di Tribuna Tevere e area Premium.

Il codice sconto sarà inviato entro 48 ore dall’acquisto di Roma-Gent all’indirizzo e-mail dell’acquirente”.