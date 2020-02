Roma-Lecce, Pellegrini fuori a fine primo tempo per un affaticamento muscolare

È durata solo quarantacinque minuti la partita di Lorenzo Pellegrini. Il trequartista della Roma è stato sostituito da Fonseca a fine primo tempo e non è rientrato in campo nella ripresa – riporta -Sky Sport – a causa di un affaticamento muscolare. Il numero sette, protagonista ancora di una partita sottotono – ha avvertito dolore durante la prima frazione e al suo posto è entrato Justin Kluivert. Mkhitaryan, nel primo tempo titolare della fascia sinistra, si è spostato al centro con l’olandese che si è posizionato a sinistra. A destra confermato Cengiz Under.