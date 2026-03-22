Roma-Lecce, la moviola: annullato per fuorigioco il vantaggio di Pisilli

Sfida chiave per i giallorossi che all'Olimpico affrontano il Lecce di Eusebio Di Francesco. La squadra di Gasperini va alla ricerca di punti fondamentali per agganciare la Juventus in classifica A dirigere il match sarà Juan Luca Sacchi, con Baccin e Zingarelli assistenti. Il IV Uomo sarà Massimi, il Var Ghersini e l'AVar Abisso.