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Roma-Lecce, la moviola: annullato per fuorigioco il vantaggio di Pisilli

Roma-Lecce, la moviola: annullato per fuorigioco il vantaggio di Pisilli - immagine 1
Episodi dubbi, cartellini e casi VAR del match del Sinigaglia
Redazione

Sfida chiave per i giallorossi che all'Olimpico affrontano il Lecce di Eusebio Di Francesco. La squadra di Gasperini va alla ricerca di punti fondamentali per agganciare la Juventus in classifica A dirigere il match sarà Juan Luca Sacchi, con Baccin e Zingarelli assistenti. Il IV Uomo sarà Massimi, il Var Ghersini e l'AVar Abisso.

Roma-Lecce, la moviola:

—  

88' - Ammonito Pisilli per un fallo su Alex Sala

81' - Cartellino giallo anche per Pierotti dopo un'entrata dura su Hermoso

77' - Ammonito Angelino entrato da pochi minuti

24' - La Roma va avanti con Pisilli, ma Sacchi segnala subito una posizione di fuorigioco. Breve check del VAR che conferma l'impressione di campo. Posizione irregolare di Pellegrini sull'imbucata di Malen e vantaggio annullato.

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