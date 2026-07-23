Il Manchester United continua a seguire con interesse Manu Koné, ma non è l'unico nome in lista. Secondo quanto riportato dal giornalista Danyal Khan di Sky Sport i Red Devils hanno messo nel mirino anche Carlos Baleba del Brighton. Il centrocampista della Roma ha un valore di mercato inferiore ma fino a questo momento non è stata presentata nessuna offerta ufficiale al club giallorosso. Il Manchester ha già acquistato due giocatori in quella zona di campo e non ha fretta di affondare il colpo. Sul francese c'è anche l'Al-Ahli che però dovrà prima cedere, resta vivo anche il corteggiamento del Chelsea. D'Amico rimane in attesta di proposte ufficiali. Koné, nel frattempo è in vacanza e tornerebbe a disposizione di Gasperini solamente dopo il ritiro in Galles, è atteso il 10 agosto.