Sospiro di sollievo per Niccolò Pisilli. Il centrocampista nella giornata di ieri si era fermato per un problema muscolare al polpaccio, gli esami strumentali hanno escluso lesioni. Solamente un affaticamento muscolare e oggi salterà il match contro il Trastevere a scopo precauzionale. Nessuna doccia fredda per Gasperini che ha già perso per infortunio Robinio Vaz, il francese tornerà nel ritiro in Galles. Oggi nel test alle ore 18 spazio a Cristante in mezzo al campo, al suo fianco il giovane Bah. Non ci saranno neanche El Aynaoui e Koné, entrambi avranno a disposizione qualche giorno in più di vacanza causa Mondiale. Neil tornerà il 30 luglio, in tempo per la partenza per Cardiff. Manu, invece, si rivedrà solamente il 10 agosto, mercato permettendo.