La nuova maglia della Roma è già un successo. In poco più di un giorno dall'uscita le vendite sono aumentate del 65% rispetto allo stesso periodo della passata stagione, scrive Il Corriere dello Sport. Il kit piace a tutti e i tifosi hanno festeggiato per il ritorno dello storico stemma ASR che mancava sulla prima maglia da tredici anni. Nasce come un tributo alla "Virtus" romana, un concetto che incarna coraggio, forza, eccellenza e determinazione. Valori che il club ha scelto di celebrare attraverso un design essenziale, ma ricco di significato. A indossare il kit nella campagna di lancio sono Paulo Dybala, Donyell Malen, Gianluca Mancini, Bryan Cristante, Corelli, Manuela Giugliano e Giada Greggi. Il campione argentino il giorno del compleanno della Roma si è anche affacciato dal terrazzo di Via degli Uffici del Vicario 35 indossando la nuova prima maglia, la seconda sarà in vendita dal 6 agosto.