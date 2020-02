Roma-Lecce, Kolarov furioso con Mkhitaryan: Nuno Campos calma il serbo

Tensione in casa Roma durante la gara con il Lecce. Nel corso del primo tempo infatti Aleksandar Kolarov si è arrabbiato con il proprio compagno, Henrikh Mkhitaryan. Il serbo non era soddisfatto dei movimenti dell’armeno e si lamentava per i tagli in verticale troppo lenti. A calmare gli animi è stato Nuno Campos. Durante una pausa di gioco, il vice di Fonseca ha consigliato al terzino di pensare solo a giocare. I giallorossi stanno piano piano ritrovando una buona fluidità di gioco grazie anche al nuovo schieramento in campo 3-1-5-1, ma le scorie degli ultimi risultati negativi si fanno ancora sentire all’interno dello spogliatoio. La Roma adesso deve ritrovare la giusta tranquillità.