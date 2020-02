Gianluca Mancini salterà la prossima gara di campionato per squalifica. Il difensore, infatti, era diffidato e all’inizio del secondo tempo è stato ammonito per un fallo a centrocampo su Lapadula. L’ex Atalanta quindi non ci sarà nella trasferta in Sardegna in casa del Cagliari, in programma domenica 1 marzo alle ore 18:00.