Roma, le wags giallorosse fanno gruppo a Sabaudia nel giorno della sfida contro il Brescia – FOTO

C’è chi fra un paio d’ore scenderà al Rigamonti per la sfida tra Brescia e Roma e chi invece si rilassa a Sabaudia. Le dolci metà di Pellegrini, Spinazzola, Pastore e Mancini si sono concesse un giorno di relax in compagnia, sfruttando l’occasione per “fare gruppo”. Ad accompagnarle alcuni dei loro bambini: per Veronica Martinelli la piccola Camilla (Pellegrini) mentre insieme a Miriam Sette c’è Mattia (Spinazzola). La moglie di Gianluca Mancini, Elisa, tra le varie storie postate appare invece con il suo pancione in dolce attesa. Selfie abbronzati per Chiara Picone, compagna di Javier Pastore.