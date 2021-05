Roma-Lazio, le probabili formazioni di Fonseca e Inzaghi

Fonseca prova a recuperare Smalling e Diawara, chance per Villar ed El Shaarawy dal 1'. Inzaghi recupera Milinkovic-Savic

Tempo di derby per Roma e Lazio , che si affronteranno nella 37° giornata di Serie A (fischio d'inizio sabato alle ore 20.45). Le formazioni di Fonseca e Inzaghi scenderanno in campo all'Olimpico per l'onore cittadino, ma anche per ambizioni di classifica: i giallorossi devono difendere la settima posizione dalla minaccia Sassuolo , mentre i biancocelesti sperano ancora nel complicatissimo aggancio al quarto posto (il Napoli è a +6 con una gara in più).

Tanti indisponibili nella Roma: da Zaniolo a Pau Lopez, passando per Calafiori, Spinazzola e Veretout. Proveranno a recuperare Smalling e Diawara, ma un loro impego nella stracittadina resta difficile. Fonseca confermerà il 4-2-3-1 delle ultime partite: in porta ballottaggio tra Mirante e Fuzato, con il secondo favorito; davanti a lui la difesa composta da Karsdorp, Mancini, Ibanez e Bruno Peres. In mediana, al fianco di Cristante, potrebbe rientrare Villar al posto di Darboe, mentre sulla trequarti ci sarà spazio per Pellegrini, Mkhitaryan ed El Shaarawy, in vantaggio su Pedro. In attacco Dzeko, ma Mayoral scalpita.