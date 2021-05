Roma-Lazio, i convocati di Inzaghi: ok Leiva, torna Milinkovic

Diramata la lista degli uomini impegnati questa sera all'Olimpico

Simone Inzaghi ha diramato questo pomeriggio la lista dei convocati in vista di Roma-Lazio. Nessun problema per Lucas Leiva, che aveva subito una contusione in allenamento. Torna Milinkovic, operato al naso in settimana. Ecco la lista completa: Portieri: Alia, Reina, Strakosha; Difensori: Acerbi, Luiz Felipe, Patric, Radu; Centrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira; Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi.