Roma-Lazio, attesa alle stelle. Zaniolo vuole essere l’uomo derby

Bellissima vittoria della Roma femminile che porta a casa la Supercoppa contro la Juve ai rigori

Redazione

Il derby della Capitale è ormai alle porte. Domani alle 18 i tifosi di Roma e Lazio potranno finalmente assistere, allo stadio o da casa, a una delle partite più attese dell'anno. Ad accendere la sfida già caldissima sul Web e nelle strade della città ci penseranno anche i tifosi sugli spalti, provenienti da tutto il mondo. Tra i protagonisti della sfida, oltre ai due allenatori che oggi non hanno parlato in conferenza, l'uomo copertina è sicuramente Nicolò Zaniolo. L'attaccante giallorosso, ha vissuto una settimana da incorniciare dopo le grandi prestazioni con Verona e Ludogorets. Con questa fame e con questa voglia, Nicolò ora punta a fare il suo primo gol nel derby, sfida che sente in maniera particolare. Ma può essere anche la partita di Abraham che cerca continuità in fase realizzativa e i derby sono il suo palcoscenico preferito. Intanto la società e i tifosi si godono la Supercoppa conquistata ai rigori dalla Roma femminile contro la Juventus. Le ragazze di Spugna hanno ottenuto così il secondo trofeo della loro storia. Grande prestazione anche della Primavera che conferma il primato in classifica dopo la vittoria in trasferta con il Frosinone.

E' il momento di Zaniolo. Tanti gli assenti al derby — È presto per dire se sia definitivamente ritornato ai livelli di prima degli infortuni, ma se il gol di Verona era un indizio, i due rigori procurati e la straordinaria rete del definitivo 3-1 contro il Ludogorets fanno una prova: il 22 giallorosso è in grande forma. A inizio settimana, nella trasferta del Bentegodi, si era temuto il peggio dopo il brutto intervento di Dawidowicz. Allarme fortunatamente rientrato con Nicolò che ha avuto la possibilità di mettersi in mostra anche in Europa League dopo la revoca della squalifica. Ora ha la straordinaria possibilità di fare una grande prestazione e, se gli astri si allineearanno, mettere a segno il suo primo gol al derby. I tifosi romanisti si augurano di poter urlare il suo nome allo stadio, e lui stesso sogna una grande serata: “Sappiamo quanto vale questa partita, se col Ludogorets abbiamo messo il 120%, nel derby metteremo il 200%”.

Per un protagonista ritrovato molti altri non potranno essere della sfida. La Roma, dovrà fare a meno di Spinazzola e Wijinaldum, e soprattutto della qualità di Paulo Dybala. Per i biancocelesti le circostanze non sono certo migliori, con le pesanti assenze di MilinkovicSavic (squalificato) e di Ciro Immobile.

Intanto la Roma Primavera vince in trasferta a Frosinone. Con questi tre punti la squadra di Guidi mantiene la testa della classifica. Il tecnico dice: “Godiamoci il primo posto. Dobbiamo continuare così”.

La Roma Femminile Vince la Supercoppa — Grande vittoriadelle giallorosse in Supercoppa contro la Juventus. Nella sfida del Tardini la Roma si impone ai rigori e conquista il secondo trofeo della sua storia dopo la Coppa Italia del 2021. Dopo 120’ di battaglia la squadra di Spugna vince ai calci di rigore e si aggiudica il primo trofeo stagionale. Le giallorosse superano la Juventus dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e supplementari. Giacinti aveva portato in vantaggio la Roma ma nel secondo tempo le bianconere avevano trovato il gol del pareggio. Decisivo il penalty parato da Ceasar a Cantore. Le giallorosse dopo aver alzato al cielo la coppa hanno intonato i cori della Curva Sud sotto lo spicchio riservato ai romanisti.