Abraham mostro dei derby: nelle stracittadine 11 gol. E l’ultima rete in casa…

A Verona Volpato ha salvato il c... ad Abraham, in casa col Ludogorets ci hanno pensato Zaniolo e Pellegrini. Adesso è il turno di Tammy che deve prendersi la scena e i derby sono il suo palcoscenico preferito. Tra giovanili, Premier e Serie A sono ben 11 i gol messi a segno nelle stracittadine. I primi due contro i cugini del Tottenham con la Primavera del Chelsea . Poi quello pesantissimo nel derby di Birmingham nella stagione 2018/2019. Il "Second City" è tra le sfide più sentite in Inghilterra e l'Aston Villa vinse 4-2 con l'inglese protagonista con un penalty realizzato al 51'.

L'anno successivo torna ai Blues, ma la musica non cambia. Due gol tra andata e ritorno al Crystal Palace e uno decisivo all'87' all'Arsenal. Tammy colpisce i Gunners anche nel 2021 e nella giornata precedente schianta il West Ham con una doppietta. In quel caso 3-0 per il Chelsea, lo stesso risultato del derby di ritorno dello scorso anno tra Roma e Lazio. Abraham migliore in campo con due gol e biancocelesti ko. Il secondo in mezza rovesciata sotto la Nord è ancora oggi l'ultima rete casalinga del numero 9 in Serie A. Mourinho si aspetta che torni il mostro che i tifosi hanno ammirato lo scorso anno. Lui è carico e su Instagram ha pubblicato le foto dell'ultima stracittadina.