Roma Primavera, Guidi: “Godiamoci il primo posto. Dobbiamo continuare così”

Questa squadra sa vincere in tantissimi modi diversi. La Roma ci ha messo qualità, ma anche tanta testa. "Sì, c'è da dare atto a questi ragazzi che avevano preparato bene questa partita. Sapevamo di poter incontrare questo tipo di difficoltà. La squadra è stata brava a non cadere nelle provocazioni, fermo restando che negli ultimi 10 minuti avremmo potuto gestire con più tranquillità la partita, e invece in qualche situazione ci siamo ritrovato a tu per tu. Una situazione, questa, che dobbiamo evitare. Dobbiamo sì giocare con il cuore caldo, ma la testa deve rimanere molto fredda. Altrimenti, rischi di rovinare in pochi minuti una prestazione, che ti permetteva di stare in vantaggio, ed era giusto che i ragazzi terminassero il match con un risultato positivo. Sono contento. Ora ci prepariamo a una grandissima sfida (Roma-Juventus, sabato 13 novembre alle 13, ndr), aspettando il risultato di Juventus-Inter. Intanto ci godiamo il primo posto momentaneo in classifica, ma soprattutto la crescita dei ragazzi".